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Doğa Koleji yine satıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesinde 2019 yılından bu yana eğitim hayatını sürdüren Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni bünyesinde barındıran Can Eğitim Grubu'na katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 23:35
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Doğa Koleji yine satıldı

Doğa Koleji, İTÜ ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortak açıklamasına göre, eğitim sektöründe 20 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Doğa Koleji, en köklü ve yenilikçi vakıf üniversitelerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni bünyesinde barındıran Can Eğitim Grubu'na katıldı.

2019 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesinde eğitim hayatını sürdüren Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliği ile güçlü bir kurumsal altyapı kurmayı, anaokulundan üniversiteye uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeli ile yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Arı İnovasyon sahipliğinde bünyesinde 52 okul ve 48 franchise olmak üzere toplam 100 kampüs barındıran Doğa Koleji, Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biri olma özelliği taşıyor.

İTÜ Rektörlük Binası'nda yapılan törende bir araya gelen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, Doğa Koleji'nin devir işlemini ortak bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ'nün 250 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle Türkiye'nin en önemli akademik kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Üniversitemiz bu birikimini paylaşarak Doğa Koleji'ne 3 yılda önemli katkılarda bulunmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında Doğa Koleji'ni daha iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu iş birliğinin ülkemizin önemli bir değeri olan Doğa Koleji'ne hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önemli olanaklar sunacağına, Doğa Koleji'nin bölgede daha etkili bir kurum olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı ise Doğa Koleji'nin ülke çapına yayılmış 100'ü aşkın kampüsü, uzman akademik kadrosu ile Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak Doğa Koleji'nin daha büyük başarılara imza atması için heyecanla çalışacağız. 'Okul için değil, yaşam için öğrenmeli' mottosuyla 25 yılı aşkın zamandır eğitim veren üniversitemiz, Türkiye'nin en yenilikçi, özgürlükçü ve uluslararası üniversitelerinden biri olarak gerek ülkemizde gerek dünyada önemli bir yer edinmiştir. Üniversitemizin uluslararası akademik işbirliği yaptığı ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Arizona State Universitesi'nin (ASU) K12 eğitim modeli Doğa Koleji ile kuracağımız yeni yapılanmanın rehberi olacaktır. Yapılan bu stratejik ortaklık doğrultusunda Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye'nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan Bilgi'nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacaktır."

Bu iş birliği ile amaçlarının İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akademik kadrosunun ve uluslararası bağlantılarının gücünü Doğa Koleji kampüslerine getirmek olduğunu belirten Parlakçı, Doğa Koleji öğrencilerinin daha donanımlı ve etkin bir dünya vatandaşı olarak mezun olmalarına çalışacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Parlakçı, "Bu birliktelik İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 'yaşam boyu eğitim' felsefesini tamamlayacak bir adımdır. Oluşturulan güçlü finansal ve kurumsal altyapı ile yeni kampüslerin açılması, mevcutların daha da güçlendirilmesi sağlanacaktır. Üniversitemizin yetkin akademik ve idari kadrosunun önderliğinde Doğa Koleji'nde kuracağımız yeni eğitim modeli üzerine çalışmalarımıza hızla başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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