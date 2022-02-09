Elektrik faturasına 3 formül

Elektrik faturalarında artan şikayetler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan yeni çalışmada formüller netleşmeye başladı. Konut ve iş yerlerinde faturaları düşürecek üç seçenek masada.

İlk etapta 150'den 210 kilovatsaat çıkarılan kademenin yeniden düzenleneceği belirtiliyor. İkinci formül ise elektrikte KDV indirimi. Elektrik faturalarına mevcutta yüzde 18'lik bir KDV uygulanıyor. Bu oranın düşürülmesi gündemde. Küçük esnafa yönelik bir formül üzerinde de çalışılıyor. Buna göre, faturalandırmanın tüketim ya da cirosuna göre belirlenmesi üzerinde duruluyor.

ALT LİMİTİ DEĞİŞEBİLİR

Elektrikte 1 Ocak itibariyle kademeli faturalandırılmaya geçilmişti. Bu uygulamada tüketim 150 kWh'ye kadar farklı sonrasında ise farklı hesaplanıyordu. İlk faturaların gelmesiyle birlikte şikayetler artmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tarifelerde 150 olan kademe şubat başında 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.

İlk adım bu şekilde atılırken sürdürülen diğer çalışmalar için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın elektrik faturalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Ardı ardına gelen açıklamadan sonra gözler elektrik faturalarında yapılacak düzenlemeye çevrildi. Çalışmada 210 olan kilovatsaat miktarının daha da artırılacağı belirtiliyor.

ELEKTRİK FATURASINA KDV İNDİRİMİ

İkinci formül ise KDV düzenlemesi. Halihazırda faturalarda tüketiciden yüzde 18 KDV tahsil ediliyor. Bu ücretin yeniden düzenlenmesi ve düşürülmesi de seçenekler arasında. 200 liralık bir faturanın 36 lirası KDV'den kaynaklanıyor.

ESNAFIN GELİRİNE GÖRE HESAPLANACAK

Üçüncü formül ise küçük esnaf için yapılacak düzenleme. Ticarethaneler kademeli tarifeden yararlanamıyordu. İşletmelere yıl başında yaklaşık yüzde 165 oranında bir zam yapıldı. Özellikle küçük esnafa yönelik fatura bedelini azaltacak bir formül üzerinde duruluyor. İşletmelerde konutta olduğu gibi kademeli tarifeye geçilmesi, cirosu ya da elektrik tüketim miktarına göre fatura gelmesi de yapılacak düzenlemeler arasında.

Nur Banu Aras