Elektrik abonelerinin yüzde 80'i ilk kademede

Elektrik faturalarında 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli tarife ile abonelerin elektrik tüketiminin düşürülmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması hedefleniyor. Kademeli tarife kapsamında mesken tüketicilerinde 210 kilovatsaate kadar olan tüketim birinci kademede kilovatsaat başına 1,37 liradan hesaplanırken, 210 kilovatsaatı aşan ikinci kademede ise elektrik tüketimi, kilovatsaat başına 2,06 lira olarak hesaplanıyor.

Kademeli tarifede daha önce aylık 150 kilovatsaat olarak belirlenen düşük kademeli tarife sınırı, 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Kademeli tarifede böylece günlük tüketim sınırı 5 kilovatsaatten 7 kilovatsaate çıkmıştı.

İKİ FARKLI HESAPLAMA

Elektrik tedarik şirketlerinin verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 39 milyon mesken abonesi bulunurken, bu 39 milyon mesken abonesinin yüzde 80'i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede yer alıyor. Mesken abonelerinin yaklaşık 30,93 milyonunun elektrik tüketimi yıllık 2 bin 500 kilovatsaat ve altında hesaplandı.

YAKLAŞIK 30,93 MİLYON MESKEN

Bu kapsamda, toplam mesken abonelerinin yüzde 80'inin (30,93 milyon mesken) elektrik tüketimi günlük 7 kilovatsaat ve altı tüketimi kapsayan ilk kademeye karşılık geldi. Mesken abonelerinin kalan yüzde 20'lik kısmı ise günlük 7 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimiyle ikinci kademede bulunuyor.

Faturaların hesaplanmasında günlük 7 kilovatsaat değerinin dikkate alınması gerekiyor. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor. Kademeli tarifede yapılan düzenleme öncesi 210 kilovatsaat tüketim 329 lira olarak faturalandırılırken, limitin 210 kilovatsaate yükseltilmesiyle beraber, 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 liraya geriledi. Düzenleme sonrası faturalarda 41,4 liralık düşüş sağlandı.

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