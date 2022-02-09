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Faturalara indirim şirkete ceza yolda

"Problemi çözmeden gelme" diyerek Bakan Fatih Dönmez'i Isparta'ya gönderen Erdoğan, gelişmeler hakkında sık sık bilgi aldı. Şehirdeki elektrik faturalarında yüzde 50 indirim teklifi de masada

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 09 Şubat 2022 07:55
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Faturalara indirim şirkete ceza yolda

Isparta'da aşırı kar yağışı nedeniyle 4 gün süren elektrik kesintilerinden sonra dağıtım şirketine ceza verilmesi ve Isparta'daki elektrik faturalarının yüzde 50 indirimli tahsil edilebileceği belirtiliyor. Şehirdeki elektrik kesintileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edildi. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'i krizin hemen başında "Problemi çözmeden gelme" diyerek Isparta'ya gönderen Erdoğan'ın, sık sık gelişmeler hakkında da bilgi aldığı belirtildi. Enerji krizine en önemli sebep olarak, nemli havada yağan karın kristalleşerek buzlanması ile nakil hatlarını koparması ve çok sayıda elektrik direğinin aşırı kar yükünü kaldırmayıp devrilmesi gösterildi. Aşırı kar yağışı nedeniyle binden fazla nakil hattının koptuğu ve çok sayıda direğin devrildiği belirtildi. O bölgedeki dağıtım şirketinin personel yetersizliği nedeniyle müdahalede geç kalmasında da kesintinin uzun sürmesinde etkili olduğu ifade ediliyor. Krizin başlamasından sonra 14 ilden personel takviyesi yapılması ile müdahalenin hızlandığı ve vatandaşlara 6 binden fazla tüplü soba dağıtıldığı bilgisi verildi. Devrilen direklerin yerlerine geçici direklerin dikilerek problem giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

BİR AY ERTELEME, YÜZDE 50 İNDİRİM

Isparta'daki elektrik kesintilerinden 113 binden fazla abonenin etkilendiği kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Isparta ilindeki faturaların tahsilatını 1 ay süreyle erteliyoruz" dedi. Ayrıca yaşanan enerji krizi nedeniyle Isparta'da bu ayki faturaların yüzde 50 indirimli tahsil edileceği konuşuluyor. Öte yandan 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle otoyolu işleten şirkete verilen ceza benzeri bir yaptırımın Isparta'daki elektrik dağıtım şirketine de uygulanacağı ifade ediliyor.

ELEKTRİK DİREKLERİ BUZLANMAYA DAYANIKSIZ

Daha ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu illerinde elektrik direkleri ve enerji nakil hatları etkilenmezken, Isparta'da direklerin neden bu kadar kolay devrildiği ve nakil hatlarının koptuğu sorusunu gündeme getirdi. Verilen bilgiye göre, enerji nakil hatları ve direkler Enerji Bakanlığının hazırladığı buzlanma haritalarında yer alan kriterlere göre yapılıyor. Doğu bölgelerinde ağır kış şartlarına ve buzlanmaya dayanıklı malzeme kullanılırken, kış şartlarının daha hafif geçtiği bölgelerde farklı malzeme kullanılıyor. Isparta'da yaşanan krizin de elektrik direklerinin ve nakil hatlarının aşırı kış şartlarına dayanıksızlığından kaynaklandığı belirtiliyor. 11 saat boyunca nemli havada aralıksız ve yoğun yağan karın kristalleşerek buzlanmasının direklerin devrilmesine ve hatların kopmasına yol açtığı kaydediliyor. Yer altına alınan nakil hatlarının bulunduğu bölgelerde ise herhangi bir kesintinin olmadığı ifade edildi.

Yücel Kayaoğlu

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