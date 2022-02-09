Karartmalı faturada gizli zam var

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre;

Halkı karanlığa sürükleyen fahiş elektrik zammının önemli bir bölümü halktan gizlendiği için faturada görünmeyen dağıtım giderlerinden geldi. Elektrikteki kayıp-kaçak, sayaç okuma, iletim sistemini kullanım ve dağıtım sistemini kullanım bedelleri 2016 yılından bu yana "dağıtım bedeli" adı altında tek kalemde gösteriliyor. Son yapılan zamla birlikte ayda 210 kilovatsaat elektrik tüketen bir ailenin faturası 192 liradan 288 liraya yükselirken dağıtım bedeline ödenen para 56 liradan 70 liraya çıktı. Yani halktan dağıtım gideri adı altında toplanan tutara yüzde 24'ün üzerinde zam yapıldı. Ancak, bu zammın sayaç okuma mı, kayıp kaçak mı, iletim ya da dağıtım bedelindeki artıştan mı kaynaklandığı halka açıklanmadı.

TRT PAYI KALKTI AMA

Karartmalı faturada vergiye ödenen para ise, TRT payının kaldırılmasına rağmen 37 liradan 52 liraya çıktı. Elektrik tüketimi aynı kaldığı halde 192 liradan 288 liraya yükselen faturadaki 96 liralık zammın 67 lirası enerji bedeline yapılan zamdan, 15 lirası vergi artışından, yaklaşık 14 lirası da dağıtım giderlerine yapılan zamdan kaynaklandı.

2016'ya kadar elektrik faturasındaki tüm giderler faturada kalem kalem gösteriliyor, halka açık bilgi veriliyordu. Ancak dağıtım özelleştirilince elektrik faturalarına adeta 'karartma' uygulanmaya başladı.

Tarife tam bir tuzak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, faturalara uygulanan karartma yüzünden halkın bilgi alma hakkının engellendiğini söyledi. Artık hiç kimsenin kayıp kaçak ya da sayaç okuma bedellerine yapılan zammı göremediğini belirten Sakarya, "Çok zamanlı tarife de mesken aboneleri için tam bir tuzak. Çok zamanlıda kademe olmadığı için halk yüzde 50 yerine her dilim için direkt 125 zam ödemek zorunda bırakıldı. Herkesin tek ya da çok zamanlıdan hangisinin tüketimine uyduğunu kontrol etmesini öneriyoruz" dedi.