18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçlar devrildi
Karaman'da fırtına nedeniyle 18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı uçtu, 30'a yakın ağaç devrildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Şubat 2022 08:17
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Hamidiye Mahallesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Onlarca metre uçan çatı yola düştü.
30'A YAKIN AĞAÇ DEVRİLDİ
Olay sırasında yoldan geçen araç ya da yayanın bulunmaması olası bir felaketi önledi. Polis, öğrenci yurdunun çevresindeki yolları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı.
Öte yandan Karaman-Konya yolu ile şehir merkezinde 30'a yakın ağaç devrildi. Ekipler uçan çatı ile devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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