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Gurbetçiye 'YUVAM' ile büyük kazanç

Merkez Bankası YUVAM hesaplarına ilişkin ayrıntıları bir kitapçıkla anlattı. Her durumda parayı dövizde tutmaktan daha fazla getiri sağlanacağının altı çizildi. Vade bitiminde tekrar döviz alınabileceği belirtildi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 09 Şubat 2022 08:52
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Gurbetçiye 'YUVAM' ile büyük kazanç

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurtdışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurtiçi bankalar nezdinde açılmasına karar verdiği Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları ile ilgili kitapçık yayımladı. Kitapçıkta, YUVAM hesaplarının, Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma şansı verilen ve vatandaşların her koşulda kazanımlarını koruyan avantajlı bir TL hesap türü olduğuna dikkat çekildi. YUVAM hesaplarının, yurtdışında yerleşik vatandaşlar için açılabileceğine dikkat çekilerek, "Türk vatandaşı değilseniz fakat yurtdışında yerleşik ve Mavi Kartınız varsa, Türk bankalarına başvurarak YUVAM hesabı açtırabilirsiniz" denildi.

İLK ADIM PARA TRANSFERİ

YUVAM hesabının açılışı ise şu şekilde özetlendi: "Yurtdışındaki tasarruflarınız, o ülkedeki Türk ya da yabancı bir banka üzerinden Türkiye'de bir bankaya transfer edilir. Türkiye'deki bir bankada adınıza bir YUVAM hesabı açılır. Yurtdışından transfer edilen dolar, euro ve sterlin cinsi tasarruflarla açılan döviz mevduat ve katılma hesapları YUVAM hesabına dönüştürülebilir." Kur farkının YUVAM hesabı açılırken TL'ye dönüşümün gerçekleştirildiği tarihteki dönüşüm kuru ile vade bitiminde geçerli vade sonu kuru esas alınarak hesaplanıyor. İlave getiri, hesap sahiplerinin döviz cinsinden anaparasını korumayı amaçlayan ve vade türlerine göre Merkez Bankası'nca TL olarak ödenecek ek tutar olarak tanımlandı.

ÜST-ALT LİMİT YOK

Üst veya alt limit olmadan istenilen tutarda istenilen kadar YUVAM hesabı açılabileceği belirtilerek, hesap açmak için zaman sınırlaması olmadığı kaydedildi. Vade bitim tarihine kadar beklendiğinde, her durumda, parayı dövizde tutmaktan daha fazla getiri elde edileceği ve istenilmesi durumunda vade bitiminde tekrar döviz alınabileceği ifade edildi.

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