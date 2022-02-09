Kobani modelini Ağrı'da denediler

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü. HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkez Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta elektrik zammını bahane ederek eylem için çağrı yapıldı. Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.

FATURALARI BAHANE EDİN

HDP Genel Merkezinden gönderilen talimatlarda dikkat çeken kısımlar yer aldı. Örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca 'öz yönetim' vurgusu da yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri 'yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak' sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz görsellerinin kullanılmasını da istendi.

AĞRI DOĞUBEYAZIT'TA DENEDİLER

HDP sokak çağrısının ilk denemesini Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde attı. HDP'liler, "elektrik zammını" bahane ederek TEDAŞ ilçe binası önünde toplanan kalabalık, "Erdoğan istifa" sloganları attıkları görüldü. HDP Doğubeyazıt İlçe Teşkilatı'nın twitter hesabından "Bazid halkı, yetkililerin politikalarına karşı duruşunu yetkililere ve kurumlara gösterdi. Halkın Demokratik Partisi olarak halkımızın tavrından gurur duyuyoruz" paylaşımıyla provokasyonu kendilerinin düzenlediği bir kez daha ortaya çıktı.

Bununla da yetinmeyen HDP Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçe'sini Ak Parti'nin kalesi gibi olarak göstererek sokak eylemini, "AK Parti'nin en çok oy aldığı Ağrı'da halk ayaklandı" ifadeleri ile algı oluşturmaya çalıştı. 31 Mart seçiminde HDP Doğubeyazıtlıların yüzde 70'e yakın oyunu alarak seçimi kazandı. Halbuki Ak parti Doğubeyazıt İlçesi'nde yüzde 27,86 oy alırken HDP ise; yüzde 68, 39 oy alarak kazanan taraf oldu.

HDP KOBANİ İÇİN HALKI SOKAĞA DÖKMÜŞTÜ

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. O dönemde HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaşım sitesinden "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde bir çağrı yapıldı.

HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi. Çıkan olaylarda 2 polis memuru şehit oldu, 43 sivil hayatını kaybetti. 331'i polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi. 4 bin 291 şüphelinin gözaltına alındı. Türkiye genelinde 2 bin 389 olay meydana geldi. Olaylara 121 bin 899 göstericinin katıldı. 27'si kaymakamlık binasına 52'si emniyet binasına, 283'ü okul binalarına, 73'ü siyasi parti olmak üzere 2 bin 558 binaya saldırıda bulunulduğu ve zarar verildiği tespit edildi.

ÖMER ÇETİN