Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 10:56
Alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkisinde M.B. idaresindeki 44 J 5605 plakalı yolcu minibüsü ile İ.Ç. yönetimindeki 44 ACN 490 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.
Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız