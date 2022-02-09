Taksici, hacizli aracını bağlamak isteyen trafik polisini sürükledi

Erzurum'da taksici, hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi.

Kaçan şahsı yakalamak isteyen polis memuru aracın emniyet kemerine tutunup şahsı durdurmak istedi. Polisi araç camında sürükleyen şahıs trafiği tehlikeye sokarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesinde Polis Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracında hacizli - yakalamalı araması olan bir kişi polis memurunu yaralayarak kaçtı.

Polis ekipleri ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi aracı ile birlikte yakaladı. Yaşanan arbede de araç anahtarı alınan vatandaş polis memuru işlem yapmak için evrakları istediği sırada araca binip aracın anahtarsız çalıştırma özelliğini kullanarak kaçtı. O sırada emniyet kemerinden tutarak şahsı durdurmak isteyen polis memuru ise sürüklenerek yaralandı.

Araç polis ekiplerince kısa sürede bulunurken şahıs ise bir süre sonra kendi isteğiyle teslim oldu. Polis memuru olayda hafif şekilde yaralandı.