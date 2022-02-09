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Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet

Adana'da, avukat kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 11:53
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Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Tolga P, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanığın ruhsatlı tabancasıyla annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gittiğini, önce apartman merdiveninde karşılaştığı kardeşi Altuğ P'yi, daha sonra eve girerek annesi Afiyet İkbal P'yi öldürdüğünü anlattı. Savcı, sanığın "alt veya üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Tolga P. ise olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Tolga P'yi kardeşine yönelik öldürme eylemi nedeniyle "alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesine yönelik eylemi sebebiyle de "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan takdiri indirimle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 11 Ağustos 2020'de avukat kardeşi Altuğ P. (41) ile annesi Afiyet İkbal P'yi (66) tabancayla öldürmüştü. İntihar etmeye çalışırken babası tarafından vazgeçirildikten sonra polise teslim olan Tolga P. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

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