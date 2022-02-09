Greenpeace'den dikkat çeken iddia: İngiltere'den 481.000 ton plastik atık Türkiye'ye gönderildi
Greenpeace Türkiye 'İngiltere son 3 yılda Türkiye'ye yaklaşık 481.000 ton plastik atık gönderildiğini' iddia etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Şubat 2022 12:03
Greenpeace Turkiye'nin konuya ilişkin paylaşımı:
İngiltere son 3 yılda Türkiye'ye yaklaşık 481.000 ton plastik atık gönderdi. Bu atıkların bazıları doğaya terk edildi ve hatta yakıldı. Sağlığımızı tehdit eden bu ithal çöplerin hesabını Türkiye'ye en çok plastik atık gönderen ülkeden soruyoruz.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız