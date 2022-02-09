Cemevlerinin elektrik faturalarıyla ilgili yeni karar: Devlet ödeyecek

Son dönemde yeni zam sonrası elektirk faturalarından dert yanan vatandaşlar, seslerini eylemler düzenleyerek duyurmaya çalışıyor.

Haneler ve iş yerlerinden sonra yıllardır cemevlerine ibadethane statüsü almak için uğraşan Alevi Dernekleri Federasyonu'nun elektrik faturalarını ödememe kararı alması da kamuoyunun gündemine oturdu.

Alevi derneklerinin özellikle fahiş elektrik faturalarıyla ilgili tepkisi sonrası konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimat geldi.

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Alınan yeni karara göre, cemevleri ve vakıfların elektrik faturaları devlet tarafından karşılanacak.

10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek uygulama 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

Cemevlerinin ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması planlanıyor.

BAKAN DÖNMEZ DÜZENLEME YAPILACAĞINI BİLDİRMİŞTİ

Milyonlarca haneyi ilgilendiren elektrik faturalarına ilişkin iktidar kanadından peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Kabaran faturalardan hem haneler hem de iş dünyası dertli... Artan şikayetler üzerinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte indirim taleplerinin değerlendirildiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına belirtti. Öte yandan cemevlerinin faturalarına ilişkin bir düzenleme yapılacağı da bildirildi.

Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikte kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırının 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade eden Dönmez, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Azerbaycan'dan gelen gaz beklenen seviyede değil"

Dönmez, Azerbaycan'ın şubat başı itibarıyla Türkiye'ye günlük 4-5 milyon metreküp ilave doğal gaz gönderdiğine de değinerek, ilave akışın da devam ettiğini söyledi.

İran'dan gelen gazın henüz beklenen seviyede olmadığını aktaran Dönmez, "İran'dan gelen doğal gazda belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gaz ve elektrikte herhangi bir kısıtlama söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

Cemevlerinin faturalarına ilişkin karar

Öte yandan cemevlerinin ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması planlandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek uygulama 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturalarını ödememe kararı aldı.