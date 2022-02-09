Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 13:25
Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.
Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde yaşayan Nazente Özdaş (57) ile oğlu Beytullah Özdaş'tan (38) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Nazente Özdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Beytullah Özdaş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve oğlunun sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız