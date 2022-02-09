Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 22.00'de buluşmak üzere
Son zamanlarda sosyal medya üzerinden sık sık videolu açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22.00'de de yeni bir açıklama yapacağını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Şubat 2022 15:06
Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ' Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere' İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız