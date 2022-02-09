Belediye kendi elektriğini üretti 20 bin lira tasarruf etti

Kadıköy Belediyesi, Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurduğu güneş panelleri ile kendi elektriğini kendisi üretiyor. İki ay önce kurulan 384 adet güneş paneli ile binanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 40'ını karşılayabilir hale gelirken, yeni güneş panelleri ile bu oranın yükseltilmesi hedefleniyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmek amacıyla çalışmalar da yürüten Kadıköy Belediyesi, güneş panaelleriyle kendi kurumsal binalarındaki karbon salımını da azaltmayı amaçlıyor.

Elektrik faturasından tasarruf

Belediye, elektrik tüketimi oldukça yüksek olan Evlendirme Dairesi'nin çatısına yerleştirdiği güneş panelleri sayesinde, elektrik faturasından 50 gün içerisinde yaklaşık 20 bin lira tasarruf sağladı.

Binanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan güneş panelleri ile 21 Aralık 2021'de kendi elektriğini üretmeye başlayan Kadıköy Belediyesi, 10 günde 2,3 megawatlık elektrik üretti. Belediye ocak ayında da toplamda 6,16 megawatt elektrik üretti. 1 Şubat'tan bugüne kadar da 2,2 megawatt elektriğini kendisi üretmiş durumda.

İklim krizi ile mücadele hedeflerini gerçekleştiriyor

Kadıköy Belediyesi, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı" hazırlamış ve bu planda 2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı duyurmuştu. Bu hedefin yüzde 6'sı ise, belediye binalarına ve alanlara yapılacak yenilikçi ve yenilenebilir enerji projeleri ile hayata geçirilmeye başlandı.

İlk adım güneş panelleri

Yenilenebilir Enerji Projesi'ni başlatan Kadıköy Belediyesi, projenin ilk adımını Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurduğu güneş panelleriyle attı. Kurulan paneller sayesinde, binanın enerji ihtiyacı güneşten alınmaya başlandı. Belediye, çatısına yerleştirdiği toplam 384 adet güneş paneli sayesinde binasının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmek amaçlı çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi güneş panelleriyle, kendi kurumsal binalarındaki karbon salımını da azaltacak.

Yeni güneş panelleri kurmaya hazırlanıyor

Kadıköy Belediyesi, enerji üretimi ihtiyacının tümünü karşılamak için yeni güneş panelleri kurmaya hazırlanıyor. 11 hizmet biriminde güneş enerjisi potansiyellerini çıkarmak için projelendirme çalışmalarına devam eden Kadıköy Belediyesi, önümüzdeki günlerde yeni güneş enerjisi yatırımları gerçekleştirecek.

Kadıköy Belediyesi'nin hedefi 2024 yılı sonuna kadar kurum binalarında 1 megawatt yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirerek, 700 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını sağlamak ve 2030 yılı sonuna kadar da bunu 2,5 megawatta çıkarmak.