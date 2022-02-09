Sümela Manastırı'ndaki klip çekimine Bakanlıktan soruşturma

En ucuz sıfır otomobiller (Şubat Fiyatları)

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...