FETÖ'nün 'ıslak imza'da kumpas' davasında tanıklar dinlenildi

Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi
Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi
Sümela Manastırı'ndaki klip çekimine Bakanlıktan soruşturma
Sümela Manastırı'ndaki klip çekimine Bakanlıktan soruşturma
İshal ve kusma şikayetleri artan şehre Bakanlık ekip gönderdi
İshal ve kusma şikayetleri artan şehre Bakanlık ekip gönderdi
Bakan Bilgin'den 'SMA ilacı' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'SMA ilacı' açıklaması
Tıp mezunlarına yeni unvan: Bilim doktorluğu
Tıp mezunlarına yeni unvan: Bilim doktorluğu
Ankara'nın yeni metro projesi onaya sunuldu...İşte yeni güzergah
Ankara'nın yeni metro projesi onaya sunuldu...İşte yeni güzergah
Cemevlerinin elektrik faturalarıyla ilgili düzenleme yapılacak
Cemevlerinin elektrik faturalarıyla ilgili düzenleme yapılacak
Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı!
Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı!
Emniyet, 2021 yılına ait performans notlarını açıkladı
Emniyet, 2021 yılına ait performans notlarını açıkladı
10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı
10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı
RTÜK o haber sitelerine 72 saat süre verdi
RTÜK o haber sitelerine 72 saat süre verdi
Bakan açıkladı: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi
Bakan açıkladı: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi
AK Parti'den elektrik faturası açıklaması
AK Parti'den elektrik faturası açıklaması
Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet
Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet
İkinci Kadir Şeker vakasıydı...İtiraz üzerine tahliye edildi
İkinci Kadir Şeker vakasıydı...İtiraz üzerine tahliye edildi
Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
YÖK 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı' düzenleyecek
YÖK 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı' düzenleyecek
Ünlü ekonomistten Bakan Nebati'ye övgü: Londra'da iyi iş çıkardı
Ünlü ekonomistten Bakan Nebati'ye övgü: Londra'da iyi iş çıkardı
Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var
Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var
Maydanozdan bile çaldılar: Gramaj oyunlarından 'yeşillik' de nasibini aldı
Maydanozdan bile çaldılar: Gramaj oyunlarından 'yeşillik' de nasibini aldı
Elektrik faturasına 3 formül
Elektrik faturasına 3 formül
SMA tedavisinde önemli gelişme, ilaçları artık Devlet karşılayacak
SMA tedavisinde önemli gelişme, ilaçları artık Devlet karşılayacak
Hava şartları nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Hava şartları nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Doğa Koleji yine satıldı
Doğa Koleji yine satıldı
En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi
En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi
500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok
500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Son 24 saatte 241 can kaybı, 111 bin 96 yeni vaka
Son 24 saatte 241 can kaybı, 111 bin 96 yeni vaka
52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ'nün 'ıslak imza'da kumpas' davasında tanıklar dinlenildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adli Tıp yapılanması kapsamında "ıslak imzalı belgede" dönemin askeri görevlilerine kumpas kurduğu iddiasıyla 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davada, tanık beyanları alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 17:03
Yazdır
FETÖ'nün 'ıslak imza'da kumpas' davasında tanıklar dinlenildi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Müdahillerden eski CHP Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada daha önce alınan ara kararlar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen bazı kişilerin bilgisine başvuruldu. Tanıklara tek tek sanıkları tanıyıp tanımadıkları sorulup teşhis yaptırıldı.

Tanıklardan polis memuru K.A, sanıklardan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Kemal Pelit'i fotoğraflarından bildiğini ve birebir tanışmadıklarını söyledi.

FETÖ'cüler tarafından "FETÖ'cü olduğu" gerekçesiyle işinden tasfiye edildiğini anlatan K.A, 40 gün açıkta kaldıktan sonra FETÖ ile irtibatı tespit edilemeyince görevine iade edildiğini söyledi.

Sanık Kemal Pelit'in, "Beni tanımıyorsan FETÖ'cü olduğumu nereden biliyorsun?" diye sorduğu tanık K.A, "Bu iş öyle bir noktaya geldi ki koronavirüs gibi belirtisi olanlar suçlu, olmayanlar suçsuz. İşleyişinizi bilmem, sizi tanımam. Ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşadıklarımı CİMER'e yazdım. Gerekli birimlerin, istihbarat araştırmasını, sorgulamasını istedim." diye cevap verdi.

- "Zekeriya Öz, başına bir şey gelir diye ıslak imzalı belgeyi kendisi getirdi"

Tanıklığına başvurulan adli tıp uzmanı Y.A.Y. de sanıklardan eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce'nin FETÖ ile ilişkisine şahit olmadığını belirterek, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün belgeyi kuruma teslim etmesine ilişkin şunları söyledi:

"Savcı Zekeriya Öz kuruma geldiğinde, 'Siz fotokopi üzerinden rapor vermiyorsunuz, aslını istiyorsunuz. Başkasına da güvenmiyorsunuz. O yüzden ben kendi elimle getirdim.' demişti. Benim hatırladığım bu. Zekeriya Öz'ün, 'Elimdeki tek belge bu. Yolda başına bir şey gelir diye ıslak imzalı belgeyi kendim getirdim.' dediğini hatırlıyorum. Normalde yönetmelik uyarınca Adli Tıp Kurumuna belgenin nasıl geldiği belli. Belgeyi de kendisi getirdiği için, 'Siz bunu nasıl getirirsiniz?' diye sorma hakkını kendimde görmedim."

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Ergenekon davasının sanıkları İlker Başbuğ, Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk'ün "müşteki" sıfatıyla, Ergenekon davasının bazı sanıkları ile Genelkurmay Başkanlığının da "suç duyurusunda bulunan" olarak yer aldığı iddianamede, "İrtica İle Mücadele Eylem Planı" isimli belge üzerinde müşteki Dursun Çiçek tarafından atıldığı iddia edilen imzayla ilgili rapor düzenleyen Adli Tıp Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarında görevli 18 sanığın eylemleri sıralanıyor.

İddianamede, söz konusu belgenin Adli Tıp Kurumuna gönderilip mevzuata uygun olmayan şekilde ele alındığı, görev taksimatının yapıldığı, istenilen yönde rapor tanziminin sağlanması için şartları uymayan adli tıp uzmanlarının görevlendirildiği, belgeyle ilgili kararın kuruma geldiği gün oy çokluğuyla çıkarıldığı ve muhalif kalan üyelerin kurumdan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

Ergenekon soruşturması kapsamında, belgeye ayrı bir önem atfedildiği, belgeyle ilgili imza incelemelerinin de bu soruşturma makamları ve ilgili adli kolluk personeli tarafından yaptırıldığı anlatılan iddianamede, sanıkların ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi
Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi
Ordu'daki FETÖ davasında 15 sanıktan 4'ü tahliye edildi
Ordu'daki FETÖ davasında 15 sanıktan 4'ü tahliye edildi
Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet
Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuydu, 12 yıl 9 aylık hapsi onaylandı
FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuydu, 12 yıl 9 aylık hapsi onaylandı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Bugünde kadar ki toplu sözleşme metinlerinde kamu personeline ilişkin ileriye yönelik vaatler yer almaktadır. Bu hükümler kamu personeli için haklı beklenti doğuracaktır. Danıştay 12. Dairesine yansıyan bir olay bu haklı beklentinin olmamasının kamu personelinde hayal kırıklığı yarattığı ve gereksiz dava süreçlerinin yaşanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
Hemen başvurun, bu fırsatı kaçırmayın

Hemen başvurun, bu fırsatı kaçırmayın

https://www.hangikredi.com/uzaktan-musteri-edinimi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizle-10000tl-kredi_adv1424
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yozgat Bozok Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarında kişiye özel şartlardan dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

2022 Yılı Alan Değişikliği Başvuru İşlemleri başladı fakat MEB Alan değişikliği başvurularında üniversitelerden alınan 540 saatlik sertifikaları kabul etmiyor.
2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?

2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?

Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Peki 2019-MEB-EKYS Puanı Bu Yıl Kullanabilir Mi?
Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?

Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?

Memurlar için emeklilik yaşının hesabında sigortalı işe giriş tarihi etkili olur mu?
MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB yönetici görevlendirme sözlü sınavına ilişkin iki iptal kararı
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

8 Şubat 2022 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akademisyenlerin kurumlar arası nakil hakları olmadığından dolayı sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmasına imkan bulunmadığı yönünde görüş verdi!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Teşkilat 34. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 34. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 13 Şubat 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
En ucuz sıfır otomobiller (Şubat Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Şubat Fiyatları)

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...