Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi
EGM: "PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu; saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 17:07
Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde, Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi 4 terörist, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır 13 kilogram C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı.
Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs da gözaltına alındı.
Şahsın, ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf ettiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız