'SUT fiyatlarındaki artış önemli ancak beklenti ücret adaletsizliğine son verilmeli'
SUT fiyatlarının ortalama yüzde 40 oranında artırılmasının sağlık kuruluşları adına çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 'Sağlık çalışanlarının esas beklentisi, her koşulda sorun üreterek çalışma barışını bozan ve çalışanları meslekten soğutan ücret adaletsizliğine son verilmesidir' dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık hizmetleri bedelinin belirlenmesinde
esas alınan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarına yapılan artışı değerlendirdi.
SUT fiyatlarının ortalama yüzde 40 oranında arttığını belirten Durmuş, bu durumun
sağlık kuruluşları adına çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.
Durmuş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu gelişme, hastaneler iyi yönetildiği takdirde çalışanlara yapılacak
döner sermaye ödemelerinde önemli artışa sebep olacaktır. Ayrıca ödenemeyen
nöbet ücretleri de ödenebilecektir. Ancak döner sermayedeki adaletsizlik devam
ettiği sürece, SUT fiyatlarındaki artışın yeterli memnuniyet sağlamayacağı da
unutulmamalıdır. Çünkü adaletsiz döner sermaye yapısı, yüzde 98 oranında çalışanları
memnun etmediği gibi sağlık sistemini de kilitlemektedir."
"Sağlık Emekçileri Palyatif Çözümler İstemiyor"
Sağlık emekçilerinin palyatif çözümler istemediğini kaydeden Durmuş, "Esas
beklentileri, her koşulda sorun üreterek çalışma barışını bozan ve çalışanları
meslekten soğutan ücret adaletsizliğine son verilmesidir. Bunun da yolu, mevcut
döner sermaye sistemine hak ve hakkaniyet esaslı kapsamlı dokunuştan geçmektedir"
diye konuştu.