Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren konuları ve cevaplarını seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen konularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir

1- Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

2- Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

3- İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

4- Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay. Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

5- Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

6- Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar! Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

7- Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar. Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

8- İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı! Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.