İki ilde yarın için eğitime kar tatili

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Niğde'de eğitime kar engeli

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.