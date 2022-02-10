Üç ilde eğitime kar tatili

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Niğde'de eğitime kar engeli

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar nedeniyle merkezde bulunan kırsal mahalleler ile 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yarın için yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.