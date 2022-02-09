Niğde-Adana karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana'nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolu, yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar sebebiyle yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 09 Şubat 2022 18:31
Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana'nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolunda kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kazaların meydana geldiği Ulukışla-Pozantı yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız