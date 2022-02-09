Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatı devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatının devam ettiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 19:01
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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