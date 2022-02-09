Kar yağışı nedeniyle Konya'nın 6 ille ulaşımı kesildi
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında araç geçişine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 21:52
Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası kara yollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında araç geçişine izin verilmiyor.
Konya-Beyşehir yolu ise sadece otobüs ve çekicilere açık tutuluyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız