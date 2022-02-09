Halil Falyalı'nın öldürülmesi ile ilgili İstanbul'da 3 gözaltı
Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik saldırıyla ilgili 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 22:02
KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız