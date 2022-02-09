Bakan Murat Kurum da koronavirüse yakalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 22:52
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız