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Metaverse çılgınlığı: Arsaların yarısını Türkler kapatmış

Türkiye'deki Metaverse (sanal evren) merakı şaşırtıcı boyutlara ulaştı. TÜBİTAK Bilgem Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun'un verdiği bilgiye göre Metaverse'de en çok arsa/yer satışı yapan platformda yaklaşık 25 bin bölüm satıldı, bunun yarısını Türkler aldı. Küresel anlamda henüz bir alış patlaması yaşanmadığını belirten Uzun, "Ekonomik risk alarak buralardan arsa satın almak hayal kırıklıklarına yol açabilir" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 10 Şubat 2022 07:10
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Metaverse çılgınlığı: Arsaların yarısını Türkler kapatmış

Son dönemin gözde teknolojisi Metaverse, Türkiye'de büyük bir ilgi görüyor. Bu sanal evrende satılan arsalara Türk yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor. Evrenin en popüler platformlarında satılan 25 bin arsa/bölümün yarısı Türkiye'den alındı.

Marmara Üniversitesi'nde de "Metaverse" ile ilgili bir zirve düzenlendi. TÜBİTAK Bilgem'in sponsorlarından olduğu zirvede, akademisyenler ve uzmanlar Metaverse dünyasına ilişkin gelişmeleri masaya yatırdı. Programda konuşmacı olarak yer alan TÜBİTAK Bilgem Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Metaverse konusunda dikkat edilmesi gerekenleri Yeni Şafak'a anlattı.

SANAL İLE GERÇEK DENGESİ KORUNMALI

Metaverse'nin 1992 yılından beri kavram olarak hayatımızda olduğunu söyleyen Uzun, 2021'in Ekim ayı ile birlikte Google aramalarında zirveye ulaştığını belirtti. Metaverse'nin 3D sanal bir ortam olduğunu ve ileride Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal uygulamaların Metaverse'ye geçeceğini anlatan Uzun, Metaverse'nin "sahte cennet" vaad ettiğini söyledi.

İnsanların bu ortamda oldukça fazla vakit geçireceğini ve gelecekte bunun bir risk olacağını vurgulayan Uzun, "Tedbirler şimdiden alınmalı. Metaverse, bireyselleşmeyi arttıracak ve hareketi azaltacak. Bu yüzden gerçek dünya ve sanal dünya arasında dengenin korunması için şimdiden çalışmalar yapılmalı" diye konuştu.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Türk halkının Metaverse'ye yoğun ilgi gösterdiğini ve bu durumun beraberinde riskler getirdiğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

  • "Metaverse'de en çok arsa/yer satışı yapan platformda yaklaşık 25 bin bölüm satılmış. Bu rakamın yaklaşık yarısını da Türkler oluşturuyor. Küre çapında bir alış patlaması henüz yok. Dolayısıyla büyük ekonomik riskler alarak buralardan arsa satın almak hayal kırıklıkları oluşturabilir. Henüz popülerleşmiş metaverse platformları yok. Bu nedenle şimdilik risk alınmaması isabetli olabilir. Bu konuda fırsatı kaçırma korkusundan uzak kalınmalı."

22 MİLYAR DOLARLIK NFT PAZARI

Metaverse dünyasının dijital tüketim malzemeleri olan NFT'nin (non-fungible token) de ciddi bir pazara dönüştüğünü aktaran Uzun, "NFT'nin 2018 yılında pazar payı 40 milyon dolardı. Bu rakam 2019'da 140 milyon 2020'de ise 340 milyon dolara çıktı. Büyük markaların da sektörün içine dahil olmasıyla NFT dünyası ivme kazanarak 2021 yılında 22 milyar dolar pazar payına ulaştı" dedi.

Metaverse'te 'hukuk' şart

Herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı Metaverse'de kullanıcıları bekleyen sorunların nasıl çözüleceği merak ediliyor. Bilişim hukukçusu Av. Görkem Gökçe merak edilenleri Yeni Şafak'a anlattı. Metaverse'de yaşanacak sıkıntıları çözmek için kurallar koyulması gerektiğini belirten Gökçe, "Meta Evren'de de doğal olarak birçok hukuki problemle karşılaşacağız. Bu problemlerin çözümü içinse 'Meta Evren Hukuku' ihtiyacının ortaya çıkacağına şüphe yok. Özellikle fikri mülkiyet, rekabet, ceza, tüketici, insan hakları gibi pek çok alanın Metaverse uygulamaları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerekebilecek" dedi.

SANAL TAPU

İnsanların arsa satın almak için adeta birbiriyle yarıştığı bu sanal evrende arsaların satımında veya kullanımında hukuksuzlukların yaşanabileceğini ifade eden Gökçe, "Meta Evren'deki idari konuların nasıl yürütüleceği ile ilgili belediyenin hizmetlerinden faydalanabilir, sanal tapu dairelerinde işlem yapabilir veya şikayetlerimizi bildirebilir duruma gelmemiz gerekiyor" dedi.

SİBER ZORBALIK VE TACİZ

Metaverse'de yaşanabilecek taciz girişimlerine karşı da ciddi düzenlemeler gerekiyor. Gökçe, "Bu evrende bir suç işlendiğinde, örneğin bir dijital varlığınız çalındığında, dolandırıldığınızda, siber zorbalığa veya tacize maruz kaldığınızda ne yapılacağı da şimdilik büyük bir soru işareti. Metaverse'ye girilirken kullanıcıların birçok kişisel verisi işlenecektir. Bu kapsamda burada yaşanacak bir ihlal halinde hem kişilerin hem de kurumların neler yapabileceği en önemli konulardan olacak. Meta Evren'in ceza hukuku boyutu da burada ön plana çıkacak" diye konuştu.

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