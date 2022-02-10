Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme: Eski vekil infaz yerindeydi

Uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinin hasmı olan ve cesedi Büyükçekmece'de bir arazide bulunan Murat Kartal cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Cinayet kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan DSP eski milletvekili Abdulsamet Turgut, önceki gün savcılığın talebi üzerine Ankara'da gözaltına alınarak tutuklandı. Turgut'un, iki polis tarafından "ifade vermen gerekiyor" bahanesiyle evinin önünden alınıp Baybaşinlere teslim edilen Murat Kartal'ın bindirildiği araçta olduğu tespit edildi.

POLİSLER TESLİM EDİP GİTTİ

2015'teki Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetine karıştığı gerekçesiyle bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Murat Kartal, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki evi önünden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler Erdem Öntürk ve Fatih Erkut tarafından gayri resmi olarak gözaltına alınmıştı.

Murat Kartal, kendisini alan 2 polis tarafından Şişli'de özel bir hastanenin önünde uyuşturucu baronu Zindaşti davasında adı geçen Yavuz Yavuztürk'e para karşılığı teslim edilmişti.

MİLLETVEKİLİ YANLARINDAYMIŞ

Bir süre sonra Baybaşin ailesi üyeleri ve Murat Kartal'ın bulunduğu araca eski DSP milletvekili Abdulsamet Turgut da bindi. İçinde eski milletvekilinin de bulunduğu araç önce Beylikdüzü'ndeki bir adrese gitti.

İddiaya göre; Murat Kartal bu adreste öldürüldü ve DSP eski milletvekili de Kartal'ın öldürüldüğü an o adresteydi. Daha sonra Murat Kartal'ın cesedi aynı araçla Büyükçekmece'deki araziye götürüldü. Eski milletvekili Abdulsamet Turgut'un, infazı gerçekleştiren Baybaşinlerle birlikte cesedin atıldığı araziye geldiği de iddia ediliyor. DSP'li eski vekilin üst düzey bazı bürokratların iş ortağı olduğu da ileri sürülüyor.

Şahin Şen