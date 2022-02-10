Çiftçiye yapılan destekler, fiyatlara yansıyacak

Gübre, elektrik ve mazot fiyatları gibi girdi maliyetleri yükselince çiftçiler ya tarım alanlarını daralttı ya ekim yapmamaya başladı. Zamların ekimlerin yapılmaya başlandığı döneme gelmesi üretimi de tehdit eder hale geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerek vatandaş, gerekse milletvekillerinden gelen bilgiler üzerine çiftçinin desteklenerek üretimin artırılması ve gıda fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için çalışma başlatılması talimatını verdi.

FİYAT YÜZDE 50 DÜŞEBİLİR

Tarım destekleri ve çiftçi borçlarına ilişkin sorunun çözülmesi için farklı modeller tartışılıyor. Birkaç alternatif hazırlanıp Başkan Erdoğan'a sunulacak. Çiftçiye verilen ve kafa karıştıran onlarca farklı destek bulunuyor. Bunlar parça parça olduğu için istenilen amaca da ulaşılamıyor. Öncelikli olarak destekler sadeleştirilecek. Onlarca kalem yerine çok daha az ama daha işlevsel bir destek politikası uygulanacak. Desteklerin, mazot, ilaç, yem gibi 4 ana unsur üzerinden yapılması planlanıyor. Belirlenen dört girdi için yüksek destekler sağlanacak. Bu desteklerin oranının maliyetin yüzde 50'sini bulması üzerinde duruluyor. Bu da çiftçinin girdi maliyetlerinin neredeyse yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor.

TARIM KREDİYE YENİ MODEL

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri de yeniden yapılandırılacak. Tarım kredilerinin çiftçiye destekte daha fazla rol alması, bu alanı organize eden bir yapıya dönüştürülmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

GİRDİ MALİYETLERİ 1 YILDA ARTTI

MAZOT, gübre ve yem çiftçilerin en büyük girdi kalemleri arasında yer alıyor. Çiftçinin en önemli girdilerinden biri olan motorinde bir yıllık artış yüzde 134'ü buldu, litresi 15 TL'yi geçti. Sulamada kullanılan elektriğe gelen yüzde 92'lik zam ve 13 bin TL'yi bulan gübre fiyatları nedeniyle üretici bu yıl üretimden kaçıyor. Son bir yılda çiftçinin kullandığı klasik gübrelere de yüzde 300-400 zam geldi.