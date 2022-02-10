Dernek ve vakıflar için ucuz elektrik

Ticari işletmeler ile cemevleri başta olmak üzere dernek ve vakıfların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Düzenlemenin 10 gün içinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

ÜÇ SEÇENEK

Yeni çalışmada birkaç senaryo üzerinde duruluyor. İlk seçenek, faturanın, iş yerinin cirosuna göre düzenlenmesi. Bu formülle az kazanan az, çok kazanan da fazla elektrik ücreti ödeyecek. İkinci seçenek, yeni bir 'ara tarife' getirilmesi. Yani fiyatlandırması 'Mesken' ile 'Ticarethane' arasında olan, esnafa özel yeni bir tarife... Üçüncü seçenek olarak da esnafın elektrikte ödediği yüzde 18'lik KDV'nin düşürülebileceği belirtiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Esnaflarımız, küçük işletmeler, birtakım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. 'Farklı tarife grupları oluşturulabilir mi' diye ekibimiz çalışıyor. Bitince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da; düşük tarifede kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olabileceğine işaret etti.