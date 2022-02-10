2022'de 45 milyon turisti geçeriz

Türk turizm sektörünün en büyük fuarları arasında yer alan EMİTT, iki yıllık pandemi arasından sonra 25. kez kapılarını açtı. Fuara aralarında Rusya ve Azerbaycan'ın olduğu 14 ülke katılım sağladı. Etkinlikte, 2022 yılının yol haritası çizildi. Turizmciler, bu yıl 45 milyon turist ve 35 milyar dolarlık gelirle rekor kırılan 2019 rakamlarının üzerine çıkılacağını söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle sonbahara kadar seyahat kısıtlarının yaşandığı İngiltere pazarından bu yıl 2-2.5 milyon turist beklenirken, Rusya- Ukrayna'dan da rezervasyonlar gerilime rağmen hız kesmedi. Avrupa'dan gelen rezervasyonlar 2019'un yüzde 20 gerisinde olsa da nisandan sonra yüksek taleple farkın kapanması öngörülüyor.

YERLİ ACELE ETSİN

Bu yıl otellere yüksek bir talebin oluşacağını belirten turizmciler, yerli turisti elini çabuk tutması için uyarıyor. Hem artan maliyetler, hem döviz kuru, hem de yabancı talebindeki artışla erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 50 arttığını belirten sektör oyuncuları, bunun hala bir fırsat olduğunu, fiyatların sezonda yüzde 100 artabileceğini belirtiyor.

ÇADIRLAR FUARDA

Fuarda şehirler pavilyonuna Türkiye'nin hemen her ili hatta ilçeler de katıldı. Fuarda pandemiyle birlikte öne çıkan kamp ve çadır turizmi dikkat çekti. Fuara katılan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, önümüzdeki dönemde güçlü bir turizm hareketi beklediklerini belirterek, "En çok ilgi görecek ülkelerden biri de Türkiye. 2022 senesi son 22 yılın en önemli erken rezervasyon dönemine sahiplik edecek" dedi. Jolly CEO'su Mert Vardar da, iç pazarda seyahat acenteleriyle tatile çıkan 10 milyon kişinin olduğunu belirtti. Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da, "Fiyatlar geçen yılın yüzde 50 üzerinde. Şu anda her şey dahil bir otelde, sezonda en düşük gecelik oda fiyatı 700 TL'den başlıyor" diye konuştu. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Resort otelleri 2019'u yakalar hatta geçer" dedi.

İNGİLTERE 2 MİLYONU AŞAR

NIRVANA Hotels Grup CEO'su Korhan Alşan, rezervasyon taleplerinin çok güçlü gittiğini belirterek, "Özellikle İngiltere kuvvetli bir akın yapacağa benziyor. 2-2.5 milyon bandını yakalayacak. Türkiye bu yıl 2019 rakamlarını yakalar hatta yüzde 10 aşabilir" dedi. Ets Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Erol ise 2019'a kıyasla yüzde 10 üzerinde bir sezon hedeflediklerini belirtti.

35 MİLYAR DOLAR GELİRİ AŞARIZ

AÇILIŞA katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022'de 2019 yılının yakalanacağını belirterek, "Gelir hedefi 35 milyar dolar. Bunu daha da yukarı çıkaracağız" dedi.