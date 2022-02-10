Kızını boğarak öldüren anne mahkemede tüm detayları anlattı

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne geçen yıl 17 Mayıs'ta gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural (70) ve oğlu Ömer Vural (25) gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, eylemin tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığı ve sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

"BENİ DÖVDÜ, SAKİNLEŞSİN DİYE ELİNİ TUTTUM, ÖPTÜM"

Tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar baba Saffet Vural ile kardeş Ömer Vural bugün hakim karşısına çıktı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, savunma için ilk olarak Ayşe Vural'a söz verdi. Kızlarını ve ailelerini uyuşturucunun mahvettiğini belirten Ayşe Vural, "Olaydan 10 ay önce beni dövdü. 'Sakinleşsin' diye elini tuttum, öptüm. Kriz geçirdikten sonra ağlayıp af diliyordu. Bir gün bana çiçek alıp geldi. İki gün sonra o çiçeği vazoyla kafamda kırdı. Bunu ortada bir sebep yokken yapıyordu" dedi.

"ÇOK TATLI BİR ÇOCUKTU, BİZİ UYUŞTURUCU MAHVETTİ"

Savunmasına devam eden Vural, "Biz kendimizi suçlu hissediyorduk. Ona hasta gibi bakıp tedavisi için hep uğraştık. Zeynep'i uyuşturucudan önce tanımanızı çok isterdim. Çok tatlı bir çocuktu. Bizi uyuşturucu mahvetti. Ben çok hatalıyım. Kızımın uyuşturucu kullandığını geç anladım. Eskortluk ve ufak tefek hırsızlıklar yaptığını söyledi. Bir gün eve 9-10 yaşında bir çocuk gelip kızıma bir paket çikolata bıraktı. Çikolatanın içinde bir şey olabilir, diye ben açtım. İçinden limon tuzuna benzeyen bir şey çıktı. Meğerse o kristal dedikleri uyuşturucuymuş. Sürekli halüsinasyon görüyordu. Bir gün kayboldu, diye karakola gidip şikayetçi oldum. Eve geldiğimde dolabını açtığımda oradaydı. Elbise dolabında büzülmüş kalmış. 24 saat sonra dolabın içinde buldum. Öldüğünü sandım. Eşim ve ben vücudumuza çatal ya da bıçak sokabilir diye kalın giyiniyorduk. Evde her şeyi kırdığı için plastik kullanıyorduk. 5'i kayıtlı olmak üzere 10 kez intihara kalkıştı." ifadelerini kullandı.