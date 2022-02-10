Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile Volkan Bora'nın fotoğraflarının PKK'nın en etkin yuvalarından biri olan ve Kuzey Sevk İdaresi olarak bilinen Metina kampında çekildiği tespit edilmişti. Kampa ancak örgüt üyesi olan ve yöneticilerin izin verdiği kişilerin girebildiği Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerle ortaya çıkmıştı.

ÇARPICI İFADEYE SABAH ULAŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. Bu kapsamda, HDP Milletvekili Semra Güzel'in Kuzey Irak'ta bulunan Metina kampına Volkan Bora'nın annesi Songül Bora ile beraber gittikleri tespit edildi ve Volkan Bora'nın annesi Songül Bora'nın ifadesi alındı. Songül Bora'nın Semra Güzel hakkında verdiği çarpıcı ifadeye SABAH ulaştı.

NİŞANA SEMRA GÜZEL'İN HİÇBİR AKRABASI KATILMAMIŞ

Anne Songül Bora, Volkan Bora'nın Semra Güzel ile üniversite okuduğu yıllarda tanıştığını, örgüte gitmeden önce Güzel'in evlerine gelip birkaç gün kaldığını söyledi. Songül Bora, 2009 yılında Semra Güzel ile Volkan Bora'nın nişanını yaptıklarını, nişana Semra Güzel'in hiçbir akrabasının gelmediğini, nişandan birkaç ay sonra da Volkan Bora'dan haber alamadığını kaydetti.

SEMRA GÜZEL İLE ÖRGÜT KAMPINA GİTTİK

Bunun üzerine Volkan Bora'nın örgüte katıldığını düşündüğünü ve Diyarbakır'a Semra Güzel'in yanına gittiğini söyleyen Songül Bora, "2014 yılı Haziran ayında Semra Güzel ile Kuzey Irak'a gitmek için Diyarbakır'da buluştum. Diyarbakır'dan Şırnak'a, oradan da Habur sınır kapısını geçtikten sonra bir minibüse bindik.

Minibüsün nereye gideceğini bilmiyordum. Irak'ta 15 dakika boyunca yol aldık, inilecek yeri Semra Güzel biliyordu. Irak'ta tam olarak ismini ve yerini bilmediğim bir yerde Semra Güzel ile birlikte minibüsten indik. Örgüt kıyafetli, ellerinde namlulu silah olan iki kadın geldi yanımıza. Semra ile konuştular. Daha sonra örgüt mensuplarının araçlarına bindik. Araca binmemiz ile birlikte benim gözlerimi bağladılar. Bir saat kadar yol aldıktan sonra araç durdu ve aşağıya indikten sonra gözlerimi açtılar.

İndiğimiz yer PKK/KCK terör örgütünün bir kampıydı. Volkan Bora'yı görmek istedim. Semra örgüt mensupları ile irtibatı sağlıyordu. Volkan Bora'nın orada olmadığını söylediler ben de Volkan'ı görmeden bir yere gitmem dedim. O geceyi Semra Güzel ile birlikte kamelyada geçirdik. Akşam üzeri Volkan Bora bizim bulunduğumuz yere geldi. Orada bir süre görüştük" dedi.

TERÖRİSTLERİN MEZARLARINI GEZİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİK

Semra Güzel ile Volkan Bora'nın kampın etrafında gezip fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Songül Bora, "Daha sonra bir araç geldi. Gözümü tekrar bağladılar. Semra'nın gözlerinin bağlanıp bağlanmadığını bilmiyorum. Bizi örgüt mensupları bir saat kadar götürdü sonra aracı durdurdular. Örgüt mensuplarının bulunduğu mezarları gezip fotoğraf çektirdik. Kamelya türü bir yerde istirahat ettik. Bu kampta iki gün kaldık. Bu kampta bizden başka herhangi bir sivil yoktu. Benim örgüt kampıyla, örgüt mensuplarıyla ya da oğlumun bulunduğu yer ile ilgili bir bilgim yoktu, tüm bu bağlantı Semra Güzel üzerinden oldu. Bizim Irak'ın kuzeyine gidişimizle ilgili bir planlama veya organizasyonu ben yapmadım. Bağlantıları Semra Güzel kurdu" ifadelerini kullandı.

"İKNA ETMEYİM DİYE BENDEN GİZLEDİLER"

Volkan Bora'nın örgüte katılmasının ardından Semra Güzel'e oğlunun nerede olduğunu sorduğunu ancak "bilmiyorum" cevabını aldığını söyleyen Songül Bora, "Volkan'ın Adıyaman'da olduğunu bilseydim gider ikna ederdim. Semra Güzel ile Kenan Canpolat, Volkan ile Adıyaman kırsalında görüşmelerine rağmen bana hiç görüşmediklerini, haber almadıklarını söylemişlerdi. Sebebi ise benim Volkan'ı ikna edip ayıracağımı düşünmeleri" dedi.

RAPOR ADALET ANAYASA KARMA KOMİSYONU'NA SUNULDU

TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını oy çokluğu ile kaldırdı ve bu raporu Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu. Oğlumla evine dönmesi için görüştüm. 'Gelmezben ben de dönmem. Yalvardım. O da buradan Avrupa'ya gideceğini, İsviçre'ye gideceğini, örgütten ayrılacağını söyledi. Oğlumu benimle gelmesi konusunda ikna ettiğimi zannettim. Beni tekrar örgüt mensuplarıyla Semra Güzel'le aldıkları yere tekrar bıraktılar.

İlker Turak