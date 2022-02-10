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İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak

Balıkesir'de yeşil ile mavinin buluştuğu en güzel ilçeler, CHP'li Belediyelerin elinde ranta kurban ediliyor. Kuzey Ege sahil bandından başlayarak Kaz dağlarının eteklerine kadar uzanan betonlaşmayla birlikte bölgenin ün yapmış zeytin ağaçları da talan ediliyor. Doğa katliamının son örneği ise Burhaniye'de yaşanıyor. Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler, belediyeye ait tam 24 Bin metrekarelik zeytin ağaçlarıyla dolu alanı AVM yapımı için ihaleye çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 10 Şubat 2022 08:20
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İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak

Temiz havası, alabildiğine zeytin ağaçları ve deniziyle insanları adeta büyüleyen Edremit Körfezinde CHP'li Belediyelerin doğa katliamı tüm hızıyla sürüyor. Ayvalık, Güre, Burhaniye, Edremit ve Erdek kıyılarından başlayan çarpık ve plansız betonlaşma, ünlü Kaz Dağlarının eteklerine kadar uzandı.

Bölgedeki ağaç ve doğa katliamının en son örneği ise Burhaniye Belediyesinde yaşandı. Belediyeye ait yaklaşık 24 Bin dönümlük arazi, CHP'li Başkan Ali Kemal Deveciler tarafından ihaleye çıkarıldı.

İhale, 23 yıllık üst kullanım hakkıyla İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu firmaya bırakıldı. Firma, bölgeye AVM inşa edecek ve 23 yıl boyunca işletecek.

HALUK KOÇ SAYESİNDE BAŞKAN OLMUŞTU

Yerel seçimlerde CHP'den Burhaniye Belediye Başkanı aday adayı olan Ali Kemal Deveciler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un dünürü olması hasebiyle, Başkanlığa aday gösterilmişti.

CHP'li bir çok isim ve partili de Deveciler'in adaylığına tepki göstermiş ve bazı partililer ise parti üyeliğinden bile istifa etmişti. Deveciler'in, içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu 24 Bin metrekarelik alanı AVM inşaatı için adeta talan etmesi büyük tepkilere neden oldu.

ÇEVRE DERNEK VE PLATFORMALARINDAN TEPKİ

Bölgede yaşanan zeytinlik katliamıyla ilgili geçtiğimiz gün diken.com.tr'de Tuğba Özer imzasıyla yayınlanan haberin ardından Çevre Dernekleri ve çevreci platformlardan da sert tepkiler geldi.

Zeytin katliamını gündeme taşıyan çevreciler, "Burhaniye sahil kasabası olarak tüm doğal güzellikleriyle korunmalı. Burada AVM'ye ihtiyaç yok. AVM olsa da bu doğal güzellikler varken AVM'de kimsenin işi yok" diyerek tepkilerini dile getiriyor.

İMAMOĞLU AİLESİNİN DE GÖZDESİ

Hatırlanacağı üzere, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin de sık sık gittiği Edremit Körfezindeki Güre mahallesinde satın aldıkları zeytinlik alanları talan ederek havuzlu villalar inşa ettikleri gündeme gelmiş ve uzun süre konuşulmuştu.

Vatandaşlar, her fırsatta çevre ve doğanın korunmasından bahseden CHP'li yöneticilerin neden olduğu doğa katliamına adeta ateş püskürüyor.

TUNA ÇAM

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