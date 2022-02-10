BDDK, kur korumalı mevduat verilerini yayımlayacak

Ekonomistlerin bir süredir talep ettiği kur korumalı mevduat ürününe ilişkin veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından paylaşılacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat tarihinden itibaren paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada BDDK ilgili hesaplara ilişkin büyüklükleri de paylaştı. Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarının toplam büyüklüğü 7 Şubat itibariyle 313 milyar TL olarak açıklandı. Bunun 171 milyar TL'si Hazine'nin çıkardığı enstrümana ait olurken, 142 milyar TL'lik kısmı ise TCMB'nin enstrümanından oluştu.

Kaynak: Bloomberg