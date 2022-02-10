'TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir." ifadelerini kullandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 08:26
Oktay, resmi Twitter hesabından, Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir." ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız