Köy imamı yolda mahsur kalan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulundu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünün imamı, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan vatandaşlara çay ve bisküvi ikramında bulundu.

Çay-Karaadilli karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, köy imamı Adem Eser, mahsur kalan araçların içerisinde bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çay ve bisküvi dağıttı.

Eser, AA muhabirine, ikindi namazından çıktıktan sonra yolun kapandığını gördüğünü söyledi.

Tırların ve araçların hep sırada olduğunu, aç susuz olduklarını düşündüğünü belirten Eser, "Termosa çayı koydum, bisküvi aldım, Allah rızası için yola çıktım, sıcak çay içsinler diye düşündüm." dedi.

Çoğu kişinin şaşırdığını dile getiren Eser, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey beklemediklerini söyledi. Çok memnun oldular. Para teklif ettiler. Ben de 'para için değil, sadece Allah rızası için yapıyorum' dedim. Bir büyük termos çay dağıttım. Bitene kadar bütün araçları dolandım. Bütün çayı bitirdim."

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de yolda mahsur kalanlarla telefon görüşmesi yaparak durumları hakkında bilgi aldı.