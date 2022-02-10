91 bin lira dolandırıldı, 100 bin lira daha yatırırken engellendi

Muğla'da bir kişi telefon dolandırıcılarına 91 lira kaptırdı. 43 yaşındaki M.G., daha fazla para göndermekten son anda kurtuldu.

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılar tarafından kandırılan M.G'yi bir bankamatikten para göndermeye çalışırken buldu. M.G., 100 bin lira daha yatırırken bu esnada sıra bekleyen bir kişinin uyarısıyla engellendi.

Kredi çeken M.G., dolandırıldığını anlayınca banka görevlilerinden yaptığı işlemin hemen iptal edilmesini talep etmesine rağmen paranın karşı tarafın hesabına geçtiği için işlem yapılamadığı öğrenildi.

'YATIRDIĞIM PARANIN HEPSİ KREDİ'

Marangozluk yapan M.G.'nin 25 dakika içinde özel bir bankanın ATM'sinden sırasıyla 49 bin lira, 9 bin lira, 30 bin lira ve en son 2 bin lira olmak üzere 4 defa havale işlemi yapıp toplamda 90 bin lirayı telefonla görüştüğü kişinin verdiği hesaba havale yaptığı belirlendi.

M.G., "Bugün akşamüstü sıralarında beni ve eşimi cep telefonundan arayıp 'kimlik bilgilerinize ulaştılar' dediler. Beni önce emniyete çağırdılar. Giderken bir kişi arayıp başsavcı olduğunu kimliğimin terör örgütlerinin eline geçtiğini, 200 bin lira çıkarmam gerektiğini söyledi. Hemen geri dönüp ATM'ye gittim. Bu sırada bir kişi arayıp polis olduğunu söyledi. Ben de sizlere güvenmiyorum dediğimde 'nasıl güvenmezsin evine polis gönderdik daha nasıl inanacaksın' dedi. Yatırdığım paranın hepsi kredi. 4 defa art ardına ATM'den para yatırdım. Tüm bu paralar kredi idi. Şimdi öde, çalış dur, uğraş" dedi.

Ekip otosuyla İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen M.G., kendisini dolandıran kişi ve kişilerden şikayetçi oldu. Polis, nöbetçi savcı ile görüşerek paranın havale edilmemesi için girişimde bulundu, ancak sonuç alınamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.