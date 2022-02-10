Fahrettin Koca'dan Bakan Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a yakalanan Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Şubat 2022 09:35
Bakan Koca twitinde: Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım MURAT KURUM'A bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz. İfadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız