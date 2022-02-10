Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 2.046,34 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,49 puan değer kazanarak 2.046,34'e çıktı. Toplam işlem hacmi 12,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,52 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile bilişim oldu.

Analistler, yatırımcıların odağında bugün ABD'nin ocak ayı enflasyon verilerinin bulunduğunu belirterek, söz konusu verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yol haritasında dikkate aldığı en önemli göstergelerden olduğunu, veri öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini aktaran analistler, enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.055 ve 2.100 seviyelerinin direnç, 1.990 ve 1.930 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.