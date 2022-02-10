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Genç kız vurulmuş halde ölü bulundu, ev sahibi ve arkadaşı gözaltında

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 10:33
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Genç kız vurulmuş halde ölü bulundu, ev sahibi ve arkadaşı gözaltında

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bir apartmandan silah sesleri duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde D.K'yi (19) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Polis, olaya ilişkin kadının arkadaşı olduğu öğrenilen M.C.B. (23) ve ev sahibi M.C'yi gözaltına aldı.

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