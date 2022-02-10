Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 218, Ovacık ve Denizli'de 180, Davraz'da 175, Hakkari'de 157, Kartepe'de 150, Palandöken'de 148, Karboğazı'nda 140, Yıldız Dağı'nda 135, Yedikuyular'da 131, Uludağ'da 125, Keltepe'de 110, Erciyes'te 105, Hesarek'te 98, Ergan'da 97, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 94, Sarıkamış ve Murat Dağı'nda 75, Elmadağ, Hazarbaba ve Mersivan'da 60, Saklıkent'te 55, Zigana'da 50, Çambaşı'nda 47, Salda'da 46, Konaklı'da 36, Kop'ta 35, Yalnızçam'da 34 ve Kandilli'de 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.2.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya S -10 0 Palandöken ÇB -13 -4 Ovacık PB -6 4 Davraz AB -12 4 Kartepe PB -9 5 Uludağ S -8 6 Erciyes S -11 1 Sarıkamış ÇB -13 -2 Ilgaz S -10 0 Yedikuyular AB -7 3 Küpkıran ÇB -7 4 Kandilli ÇB -16 0 Yıldıztepe S -10 2 Denizli S -12 2

(S:Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)