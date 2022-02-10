Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu" dedi.

"101. madde ile daha önce Cumhurbaşkanlığı yapanlara da 2 dönem tanınıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde adaylık konusuna ilişkin eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Komisyonda aksi yönde bir ifade yok. Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. 2 dönem seçilme hakkı Komisyon raporlarında da var. Mevcut hükümlere göre 2 dönem seçilebilme imkanında daha önceki görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı esastır. 101. madde ile daha önce Cumhurbaşkanlığı yapanlara da 2 dönem tanınıyor."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu"

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. 5 sene önce konu net bir şekilde ortaya konulmuş. İki dönem kuralı sonrasında yapılan seçimler için."

"TMT bir nevi Kuvayı Milliyedir"

Şentop, Arslan'ın TMT açıklamasıyla ilgili, "TMT bir nevi Kuvayı Milliyedir. Bu teşkilat oılmasaydı bir tane yaşayan Türk görmek mümkün olmazdı" dedi.