Mardin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
Mardin Nusaybin'de 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 11:48
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet Dal (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Daha sonra Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Dal, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız