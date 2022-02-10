'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından, hekimlerin tazminat haklarının korunacağını ve sağlık çalışanlarına şiddeti engellemeye yönelik yeni adımlar atılacağını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Şubat 2022 11:48
Bakan Bozdağ twitinde: Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık.Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak.
Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız. İfadelerini kullandıMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız