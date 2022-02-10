Kırıkkale'de servis minibüsünün devrildiği kazada 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu bir işçi öldü, 8 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 11:57
Ö.Y. idaresindeki 51 AAL 352 plakalı işçi taşıyan minibüs, Çelebi ilçesi Tilkili köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki Hanifi Öztürk (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan H.Ö. (36), Y.K, R.E. (33), M.Ö. (52), R.Ş. (40), İ.A. (31), O.E. (52) ve B.A. (28) ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız