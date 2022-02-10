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Emniyetten yolcu otobüsü kazalarına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin son dönemde karıştığı kazalar sebebiyle denetimlerin artırıldığını, tüm firmalar ve şoförlerin uyarıldığını bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 12:59
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Emniyetten yolcu otobüsü kazalarına karşı uyarı

EGM'den yapılan açıklamada, Türkiye'de son 5 yılda trafik kazalarında önemli bir düşüş trendi yakalanmış olmasına rağmen son zamanlarda şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarında artış olduğu belirtildi.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme verilerine göre, son 5 ayda yolcu sayısının yüzde 100 artarak 14,8 milyon, sefer sayısının ise yüzde 53 artarak 1 milyon 145 bin'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, yolcu otobüslerinin, aynı dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 100,7 artışla 275 trafik kazasına karıştığı ve bu kazalarda yüzde 136,4 artışla 26 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Trafik kazalarının, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybı nedeniyle günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şoförlerin yol ve hava şartlarına uygun olarak araç kullanmamalarından kaynaklı yoldan çıkma, devrilme, arkadan çarpma şeklinde kazalara karıştıkları, yolcuların ise emniyet kemeri takmadıklarından, araç içinde, dışında savrulmak suretiyle yaralandıkları ve buna bağlı kaza sonuçlarının ağırlaşmasına sebep olduğu anlaşılmaktadır. Kazaların önlenmesi ve artan seyahat talebinin daha güvenli karşılanması amacıyla, trafik birimlerince otobüs terminallerinde ve güzergahlarda kış lastiği başta olmak üzere firmaların ve şoförlerin tedbirleri almış olarak seyahate başlamaları için gerekli kontroller yapılmış, hava ve yol durumuna uygun seyretmeleri, hız, çalışma ve dinlenme sürelerine uymada hassasiyet göstermeleri yönünde tüm firmalar ve şoförler uyarılmıştır."

Trafik ekiplerinin otobüslerde yolculara seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmeler yaptığı bildirilen açıklamada, "Karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasında, şoförlerin trafik kurallarına uymaları, firma sahiplerinin otobüslerin kış bakımları yapılmış ve lastikleri uygun olan araçları sefere göndermeleri, yolcuların ise seyahat süresince emniyet kemerlerini takmaları hatırlatılır, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli üst seviyede tutulması ve kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması için denetimlere etkin, sürekli ve yoğun şekilde devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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