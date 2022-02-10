Bakanlık 4 bin çalışanını personeli saymadı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek ders karşılığı çalışan meslek elemanları bakanlığın personel listesinde yer almadı.

HEMŞİREDEN SOSYOLOĞA, ÖĞRETMENDEN FİZYOTERAPİSTE...

Aile Bakanlığı'nda çalışan ek dersli meslek elemanları zaman zaman asgari ücretin altına düşen ücretleri ile gündem olurken, beklenen kadro haberi ise henüz yok. 'Ek ders' adı altında tam zamanlı çalışan ve öğretmenden sosyaloğa, hemşireden fizyoterapiste birçok branşta hizmet veren ek derli çalışanlar bakanlığın yayınladığı personel listesinde bakanlık çalışanı olarak gösterilmediler.

KADRO OLMAYINCA PERSONEL SAYILMADILAR

Ek dersli çalışanlar aynı işi tam zamanlı yapmalarına karşın bir kadroları yok. Kadroyu bakanlık vermeyinde kendilerine dernek kuran çalışanlar 'ABEP-DER' adı altında kadro mücadelerine devam ediyorlar.

BAKANLIK 4.000 ÇALIŞANINI PERSONELDEN SAYMADI

Bakanlık ise merkez ve taşra teşkilatında çalışan ve sayıları yaklaşık 4 bini bulan personeli listesinde göstermedi. İyi eğitim almış ve bakanlık bünyesinde 'Ek dersli' olarak çalışan yaklaşık dört bin kişi bu hatanın düzeltilmesini istiyor.

YAKLAŞIK 10 YILDIR ÇALIŞIYORLAR

Yaklaşık 10 yıl önce alımı yapılan personel 'geçici iş' adı altında alındı. Bakanlıkta çalışan 4/B'li personel ile aynı işi yapmalarına rağmen onlar 'ek dersli' olarak kaldılar

AMAÇLARI SADECE YAPTIKLARI İŞE UYGUN OLAN HAK ETTİKLERİ KADRO

Ek dersli çalışanlar bazı aylarda asgari ücrtin aldına maaş almak durumunda kalıyorlar. Talepleri ise zaten bakanlık bünyesinde yaptıkları işe uygun olan kadrolara geçişlerinin sağlanması.